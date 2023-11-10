История Пензы: Названную в честь губернатора улицу дважды переименовывали

10.11.2023 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Территория современной улицы Кулакова вошла в городскую черту только в начале ХХ века. Выселив отсюда «базарную нищету», власти отдали эту землю под жилье для железнодорожников, а новый район получил имя губернатора Волкова.

Аполлон Николаевич происходил из старинного дворянского рода. Свою родословную он вел от знатного литовца Григория Волка, прибывшего в Россию еще при Иване Грозном. Многие из его потомков служили воеводами, стольниками и послами. А вот Аполлон Николаевич стал пензенским губернатором. На должности главы региона он пробыл всего три года, но за это время успел сделать немало полезного для нашего края.

При нем был открыт лесоохранительный комитет, который ловил браконьеров и следил за тем, чтобы деревья бездумно не вырубались. В конце 80-х годов XIX столетия почти полностью выгорел Наровчат, и только благодаря всесторонней помощи от Волкова город удалось заново отстроить в кратчайшие сроки.

Впрочем, несмотря на свою энергичность, губернатор выглядел меланхоличным человеком. Вот что писали о нем современники.

«Это был невысокого роста мужчина, один глаз он постоянно прищуривал, - вспоминали они, - все время ходил с сигарой во рту, одевался в большинстве случаев в пиджачную пару».

В 1956 году улицу переименовали, поскольку горком посчитал, что квартал слишком долго (почти полвека) носит имя царского губернатора, это не вписывалось в советскую идеологию. В итоге улицу назвали в честь маршала Николая Ватутина, трагически погибшего на фронте. А в 1978 году ей присвоили современное - Кулакова.