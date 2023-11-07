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История

История Пензы: Меценат Мария Киселева стала известна на весь мир

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Благотворители издавна пользовались большим почетом в обществе. В этом плане своими выдающимися земляками может похвастать и Пенза. На месте современного дома на Красной, 38, когда-то стоял особняк Марии Киселевой - известного российского мецената.

Родилась она в 1798 году в именитой дворянской семье. С юношества Мария Михайловна проявляла заботу о сиротах, больных, неимущих и тягу к благотворительности пронесла через всю жизнь. Например, ее стараниями была построена одна из самых больших богаделен в Пензе, ныне там размещается центр спецвидов медицинской помощи.

Много средств Мария Михайловна вложила в возведение и украшение храмов, монастырей, духовных училищ не только в самой Пензе и уездах, но и в других губерниях России и даже за рубежом.

Так, в Назарете соорудили храм в память о неудавшемся свержении Спасителя со скалы. В честь знаменательного события имя нашей землячки было нанесено на мемориальную доску Александровского подворья в Иерусалиме.

В последние годы своей жизни Киселева стала активно жертвовать деньги образовательным учреждениям. Ее усилиями поддерживались семинария и духовное училище, выплачивались именные стипендии.

Киселева, ко всему прочему, была еще и отличным коммерсантом. Умело организованная ею работа в имениях приносила большую прибыль. С этих средств Мария Михайловна и помогала всем нуждающимся.

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