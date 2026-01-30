История Пензы: В честь известного публициста переименовали город в Пензенской области

История

История Пензы: В честь известного публициста переименовали город в Пензенской области
Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Из дореволюционных литераторов и философов в советские времена особо почитали не только Пушкина, Герцена и Горького. Не менее важной фигурой выступал и наш земляк Виссарион Белинский, памятник которому находится на улице Московской.

Пензенский обком долго искал место для установки монумента. Предлагались разные варианты - от Западной Поляны до улицы Кирова. Но на общем заседании власти все же решили возвести памятник в самом центре города. Идеальная площадка нашлась на территории бывшего «Балчуга» - конного торга. Заросший зеленью квадрат был вскоре расчищен, и архитекторы приступили к закладке памягника.

Автором скульптуры стал народный художник СССР Евгений Вучетич. На открытие памятника Виссариону Белинскому, который изготавливали целых шесть лет, съехалась вся творческая интеллигенция Советского Союза: писатели Александр Фадеев, Федор Гладков, Илья Эренбург, Петр Замойский, академики Виктор Виноградов и Владимир Гордлевский.

На открытии монумента произнес речь тогда еще мало кому известный молодой секретарь обкома по идеологии Константин Черненко - будущий руководитель Советского Союза.

Между прочим, в 1948 году, в год столетия со дня смерти публициста, город Чембар, расположенный в Пензенской области, переименовали в Белинский и там же открыли единственный в Советском Союзе музей, посвященный литературному критику. Это не случайно. Детские годы Белинского прошли именно в Чембаре. Там он жил с 1816 по 1829 год.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
история белинский памятник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!