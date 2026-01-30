История Пензы: В честь известного публициста переименовали город в Пензенской области

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Из дореволюционных литераторов и философов в советские времена особо почитали не только Пушкина, Герцена и Горького. Не менее важной фигурой выступал и наш земляк Виссарион Белинский, памятник которому находится на улице Московской.

Пензенский обком долго искал место для установки монумента. Предлагались разные варианты - от Западной Поляны до улицы Кирова. Но на общем заседании власти все же решили возвести памятник в самом центре города. Идеальная площадка нашлась на территории бывшего «Балчуга» - конного торга. Заросший зеленью квадрат был вскоре расчищен, и архитекторы приступили к закладке памягника.

Автором скульптуры стал народный художник СССР Евгений Вучетич. На открытие памятника Виссариону Белинскому, который изготавливали целых шесть лет, съехалась вся творческая интеллигенция Советского Союза: писатели Александр Фадеев, Федор Гладков, Илья Эренбург, Петр Замойский, академики Виктор Виноградов и Владимир Гордлевский.

На открытии монумента произнес речь тогда еще мало кому известный молодой секретарь обкома по идеологии Константин Черненко - будущий руководитель Советского Союза.

Между прочим, в 1948 году, в год столетия со дня смерти публициста, город Чембар, расположенный в Пензенской области, переименовали в Белинский и там же открыли единственный в Советском Союзе музей, посвященный литературному критику. Это не случайно. Детские годы Белинского прошли именно в Чембаре. Там он жил с 1816 по 1829 год.