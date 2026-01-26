История Пензы: Вместо обувного магазина на Московской появился жилой дом

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом с колоннами на Московской, 104, - одно из самых красивых жилых сооружений в этом квартале. Старожилам есть с чем сравнить, ведь раньше тут стояла неказистая старенькая постройка.

Крохотный дом, который любой дворянин того времени с презрением назвал бы флигелем, был возведен в начале XX столетия. Принадлежало здание мещанину Юганову, однако тут он не жил, а сдавал площади в аренду.

С 1906 года здесь размещался обувной магазин. В ассортименте имелись не только обычные ботинки, штиблеты и туфли, но и сапоги самых разных видов - яловые, хромовые и резиновые. Кстати, это была самая популярная обувь в тот период: сапоги практически не изнашивались и хорошо защищали ноги от грязи.

У кого отлетала подошва или порвался носок, те могли починить обувь здесь же, в мастерской. В среднем услуга стоила всего 10 копеек - не дороже будылинской минералки. Во времена Российской империи вообще считалось, что «не хорошо вычищенный, а хорошо сшитый сапог показывает красивую форму ноги».

Старый дом снесли в 1946 году, а чуть позже вместо него построили многоэтажное жилое строение, которое некоторое время числилось на балансе компрессорного завода.