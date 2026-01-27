История Пензы: Внизу улицы Московской перестал существовать «сельский двор»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Нижняя часть улицы Московской повторяет судьбу улицы Либерсона, так же медленно, но верно исчезая с карты города. От некогда большого дома № 129 сегодня ничего не осталось.

У этой территории долго не было постоянного владельца. За 80-е годы XIX века земля 5 раз переходила из рук в руки. Участок долго считался самым необлагороженным, пока его не приобрел крестьянин Нестор Степанов. Он организовал здесь нечто вроде сельского двора - построил добротную избу, конюшню, коровник, сараи и баню.

Но в 1901 году все постройки сгорели. Несчастному владельцу ничего не оставалось, кроме как возводить все заново. Какие средства он вложил в постройку уже массивного каменного здания, остается только гадать, но подобные сооружения порой были не по карману даже некоторым купцам.

Также Нестор Степанов отгородился от внешнего мира высоким кирпичным забором, а единственным входом во двор служили громадные ворота.

Дом снесли относительно недавно, кое-где еще можно найти битые кирпичи. Впрочем, никакой исторической ценности они не представляют.