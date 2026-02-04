История Пензы: На месте драмтеатра торговали мясом и забивали скот

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За многие десятилетия своего существования драматический театр 4 раза менял свой внешний облик. Первоначально он был построен из красного кирпича и имел совершенно иные очертания, несравнимые с новым зданием.

Задолго до возведения драмтеатра на этом месте в центре города находились скотопригонный двор и мясные лавки. В начале XX века городская дума решила перенести их вглубь Базарной площади, а на этой территории построить к 50-летию освобождения крестьян от крепостной зависимости Народный дом.

В августе 1910 года объявили конкурс, победителем которого стал молодой архитектор из Вологды Алексей Яковлев. Иногородний зодчий отошел от традиционного классицизма и возвел здание в стиле модерн.

В дни Февральской революции Народный дом стал центром притяжения революционно настроенных масс. Отсюда раздавались призывы повесить жандармов на первых попавшихся столбах.

В советские годы здание несколько раз реконструировали, производили косметический ремонт, и в результате от прежнего облика ничего не осталось. В последний раз бывший Народный дом перестраивали в 1976 году. Таким он оставался до пожара, который случился в начале 2008 года.

А вообще отсчет истории Пензенского драматического театра имени А. В. Луначарского ведется с 5 декабря 1793 года. В этот день открылся первый театральный сезон - публике показали пьесу императрицы Екатерины II «Обманщик».