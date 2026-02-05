История Пензы: Мясной пассаж на Московской имел специальные подвалы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Единственное, что осталось от дореволюционной Базарной площади на улице Московской, - это мясной пассаж, шикарный образец каменного зодчества эпохи Российской империи.

Здание возвели в 1897 году по проекту пензенского архитектора Вениамина Семечкина. На постройку величественного сооружения потратили 25 тысяч рублей. При этом часть средств городской думе пришлось занимать под большой процент у банков.

Сурский зодчий возвел очаровательное строение в русском стиле. По задумке Семечкина, мясной пассаж должен был возвышаться над Базарной площадью, словно неприступная крепость. Облик грозной цитадели ему придавали маленькие окошки-бойницы и башни по углам. Национальный колорит усиливали узоры из кирпичной кладки и остроконечные шатры.

Архитектор работал не только над внешним обликом здания - позаботился он и о будущих коммерсантах. Внутри для хранения мяса были обустроены специальные подвалы с ледниками. Сегодня, поскольку здание больше не выполняет свою первоначальную функцию, все подполья засыпаны землей. Да и по сравнению с многоэтажками пассаж не кажется таким уж высоким.

Здесь торговали мясом ровно 80 лет. В 1977 году для реализации этого вида продуктов было построено другое здание, на улице Бакунина. Чуть позже пассаж поставили под охрану как архитектурный памятник, а сейчас здесь работает точка общепита.