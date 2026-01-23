История Пензы: Дом на Московской превратили в торговый центр

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Внизу улицы Московской многие дореволюционные дома снесены, а построенные на их месте здания лишь приблизительно стилизованы под старину. Превратить в старый особняк попытались и дом, который стоял на месте современного здания по адресу Московская, 100а.

В XIX столетии здесь крестьянин Терентий Нагорнов возвел невысокое 2-этажное строение. Особой архитектурной ценности оно не представляло бы даже сегодня. Из украшений имелись только ажурные наличники над окнами.

В начале XX века дом перешел по наследству к сыновьям Нагорнова, которые не замедлили сдать 1-й этаж в аренду. В 1909 году там размещался магазин лампадного масла, а чуть позже - писчебумажная лавка, где продавали тетрадки, альбомы, листы и копии картин русских передвижников.

Через несколько лет братья Нагорновы отдали в аренду и другие помещения. Так постепенно жилой дом превратился в своеобразный торговый центр.

В одной части строения бывшие жилые комнаты занимал часовой магазин, где покупатели могли приобрести заграничные хронометры, в том числе из драгоценных металлов. Стоили они дорого, зато были поистине редкими, если не сказать коллекционными. В другой части дома работал пухо-перьевой магазин.

Позади здания находились разные хозяйственные пристройки - раньше без них не обходились.