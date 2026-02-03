История Пензы: Царь разрешил пензенцу использовать государственный герб

История Пензы: Царь разрешил пензенцу использовать государственный герб
Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 66 на улице Бакунина интересен не только с точки зрения исторической ценности. Здесь проживал основатель Никольского хрустального завода Николай Алексеевич Бахметев.

Это была одна из крупнейших в Российской империи фабрик по производству изделий из хрусталя, окрашенного и бесцветного стекла. Первоначально на предприятии у Бахметева работали крепостные. Несмотря на отсутствие должной квалификации, люди быстро освоили сложную технологию обработки и вскоре выдавали на-гора настоящие произведения искусства.

Уже в начале XIX века Никольский хрустальный завод стал официальным поставщиком императорского двора. Николай I лично разрешил Бахметеву изображать на фабричной марке государственный герб России.

Особым успехом у покупателей пользовались бокалы, фужеры, вазы и другая посуда. Торговали этими изделиями и в 66-м доме на Предтеченской (ныне улица Бакунина). Здесь даже принимали заказы на изготовление посуды по образцам клиентов.

Продукция Пензенской губернии по праву высоко ценилась и в Европе. Никольский хрустальный завод неоднократно завоевывал золотые медали на всемирных выставках.

После Октябрьской революции производство перешло в руки Советской власти. Чуть позже здесь выпускались всевозможные банки, горшки, аптекарская и парфюмерная посуда.

