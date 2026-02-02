История Пензы: Купец сколотил состояние на пагубной привычке пензяков

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как и сегодня, в дореволюционное время центр города изобиловал разными магазинами. Не исключением была и Предтеченская улица (ныне Бакунина). В доме № 56 размещалось табачное заведение купца Карташова.

Само здание возвели в начале XIX века - оно одно из старейших в Пензе. В 1814 году дом купил в рассрочку губернский секретарь Иван Афанасьев. Он сразу внес треть суммы в размере 850 рублей, но через месяц отчего-то бросил все дела в Пензе и уехал в другой город. В результате по решению суда здание вернули прежнему владельцу.

Чуть позже дом приобрел купец Семен Карташов. Здесь он достроил 2 каменные кладовые, конюшни, а позади двора возвел баню и сараи. Семен Лукьянович сколотил себе огромное состояние на самой вредной привычке людей - курении. В своем доме на Предтеченской, 50, коммерсант торговал табаком.

Другой его магазин находился и на улице Московской. Прибыльный бизнес перешел по наследству к его детям, а от них - к внукам. Потомки предпринимателя расширили дело. В начале XX века они торговали уже не только папиросами, но и трубками, спичками, пепельницами и даже специальными машинками для нарезки бумаги и картона.

Одно время в другой части здания размещался продуктовый магазин. В ассортименте заведения имелись свежие окорока, колбасы, сосиски и другие мясные изделия.