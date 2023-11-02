История Пензы: Выпускники духовного училища прославились на весь мир

02.11.2023 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В Российской империи была широко развита сеть духовных училищ - школ, где учились преимущественно дети священнослужителей. В Пензе одно из самых популярных образовательных заведений такого рода располагалось на Чкалова, 56.

Здесь оно открылось в 1857 году и было, по сути, обыкновенной начальной школой, но с обязательным изучением предметов церковной направленности.

С 1-го по 4-й классы дети учились писать, считать, читать. Кроме того, они постигали катехизис, священную историю, церковный устав. Позднее в миссионерских целях в учреждении ввели преподавание татарского языка.

Планировалось, что выпускники свяжут свою жизнь именно с церковью. Но так было далеко не всегда. Яркий тому пример - судьбы известных выпускников. Василий Ключевский стал историком, Николай Бурденко - хирургом, Александр подался в политику.

Сама история образовательного учреждения завершилась в 1918 году. Постановлением Совета народных комиссаров в стране упразднялись все религиозно-учебные заведения. Новое государство постепенно переходило исключительно на светскую систему образования.

Стоит отметить, что у духовного училища на будущей улице Чкалова было довольно неплохое по тем временам финансирование. В лучшие дни на школу выделялось по 25 тыс. рублей ежегодно. Этому могли позавидовать даже некоторые светские гимназии.