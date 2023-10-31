История Пензы: Улицу Лягушовку назвали в честь революционера

31.10.2023 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В дореволюционные времена Пенза была городом рек и болот. Даже названия ее улиц отражали эту характерную особенность. Литвинова когда-то называлась Лягушовкой.

Глядя на заводские корпуса и различные постройки, трудно представить себе, что еще каких-то 100 лет назад тут было тяжело проехать даже на автомобиле. Район изрезали мелкие запруды и многочисленные ручейки, весной, когда снег таял, округа и вовсе превращалась в своеобразное подобие Венеции.

Небольшие озера становились раем для земноводных и насекомых. Особенно много здесь развелось лягушек. Их гулкое кваканье раздавалось на многие метры. Так пензенцы в шутку и прозвали округу Лягушовкой. Со временем забавное прозвище плавно перешло в название улицы.

Сам квартал от других окраин тех времен ничем особенным не выделялся. Более того, будущая улица Литвинова чем-то напоминала маленькую деревушку. Тут стояли однотипные деревянные избушки, коровники и сараи. По лужайкам бегали стаи кур и голосистые петухи. Кардинальной перепланировке квартал подвергся лишь в советские времена. Все ветхие постройки снесли и тогда же осушили болотистые места.

В честь наркома иностранных дел Максима Литвинова улицу переименовали в 1937 году. До революции он успел прославиться тем, что нелегально поставлял оружие боевым группировкам большевиков.