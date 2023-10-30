История Пензы: Главный чекист губернии был расстрелян за заговор

30.10.2023 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

При повороте с улицы Литвинова от радиозавода всех встречает такая необычная скульптурная композиция со щитом и мечом - гербом ВЧК. Стелу украшают огромные буквы «Улица Аустрина». По сути, это памятник главному чекисту губернии.

Забавны метаморфозы истории. По законам Российской империи Рудольф Иванович считался обыкновенным уголовником, а в годы советской власти он стал главой судебных коллегий.

До революции сын латышского плотника успел отсидеть трижды, последний срок Аустрин отбывал в знаменитых «Крестах». После февральских событий 1917 года революционер был освобожден, а всего через год Рудольфа Ивановича направили в Пензу, где он возглавил чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией.

Аустрин взялся за дело с небывалым энтузиазмом. При нем успели расстрелять начальника жандармерии Кременецкого, а вместе с ним и других сотрудников царского МВД. Вскоре в городе появились спецполигоны для приведения в исполнение приговоров к высшей мере наказания.

Писатель Олег Волков, которого судил лично Аустрин, оставил о нем несколько строк: «Фигура несколько ожиревшая, короткая шея, взгляд неподвижный, тяжелый, говорит с сильным акцентом, медленно, деревянно».

Рудольф Иванович спустя некоторое время и сам встал «к стенке» - точно по французской поговорке о революции, пожирающей своих детей. Аустрина арестовали в 1937-м по обвинению в заговоре против власти. 15 ноября того же года пензенский чекист был расстрелян.