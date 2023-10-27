История Пензы: «Сура», «Лира», «Мечта» - чем прославился часовой завод

27.10.2023 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Когда-то выражение «пензенские часы» считалось брендом. В советские времена сурские хронометры были на хорошем счету, а производил их известный многим часовой завод.

Чтобы понять, насколько важным было предприятие, достаточно вспомнить, что часы на заре существования СССР считались такой же редкостью, как, например, сегодня смартфон последней модели. Дабы покрыть дефицит, решили открыть профильную фабрику.

Планку качества с первых дней подняли на небывалую высоту, даже лицензия на производство хронометров была приобретена в Швейцарии, у фирмы Lip. В январе 1939 года с конвейера сошла первая партия. Часы получили название «ЗИФ» в честь главной базы производства.

В годы войны их сборка была приостановлена. Фабрика перешла на выпуск прицелов для минометов и зенитных орудий. Только в 1946 году завод вернулся к своему прямому назначению.

Тогда в честь окончания Великой Отечественной войны рабочие разработали новую марку хронометров – «Победа». А позже стали производить часы на любой вкус: плоские, круглые, прямоугольные. «Сура», «Лира», «Мечта» и, конечно, «Заря» неоднократно завоевывали призовые места на международных конкурсах.

Пензенцам приобрести эти хронометры не составляло труда, чего не скажешь о жителях других городов. И хотя завод ежегодно производил почти 6 млн часов, для советских людей они были дефицитом - 60% продукции шло на экспорт.