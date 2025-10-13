История

История Пензы: Усадьба Людвиг в центре города славилась садом

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Перекресток улиц Октябрьской и Московской сегодня какой-то безликий, более-менее украшают его лишь старые ели. А вот в дореволюционную эпоху здесь стояла жилая усадьба с небольшим садом.

Этот участок земли принадлежал подданной Германской империи Марии Людвиг, и большую часть территории, как несложно догадаться, занимал дом. Особыми размерами и помпезностью он не отличался - обычная каменная постройка со строгим декором, выдержанным в чопорном европейском стиле.

Особняк утопал в зелени: в архивных документах говорится, что во дворе росли 10 яблонь, 10 вишен, 20 кустов крыжовника и клубника. Для себя женщина разбила небольшой сквер.

Позади двора стоял сарай, который издалека напоминал сторожку лесника - настолько элегантно здание вписалось в жилой ансамбль. Усадьба Людвиг, пожалуй, была одной из немногих, где не имелось никаких торговых точек. Обычно чуть ли не в каждом доме на Московской в разное время находились магазины или оптовые склады.

После Октябрьской революции Мария Людвиг поспешила распрощаться с Россией. Она срочно продала свою недвижимость и уехала к родственникам в Швейцарию. А в советские годы усадьбу снесли.

