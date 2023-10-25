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История

История Пензы: Почему ул. Байдукова переименовали в Байден-бич

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 1937 году несколько улиц на Северной Поляне получили новые названия. Переименовали также и Малую Поповку. Небольшому кварталу присвоили имя летчика Георгия Байдукова.

Всемирную славу ему принес беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер. Экипаж под руководством Чкалова совершил настоящий подвиг, проложив новую воздушную трассу. В Канаде советских летчиков встретили как первых лиц государства - завалили цветами и сразу же повели в посольство на торжественный ужин. Правда, уже с первых минут пребывания начались курьезы.

«Прилетели, жара стоит, а мы в полярной одежде, переодеться не во что, - вспоминал Георгий Байдуков. - Я показываю жестом, что нельзя обедать в такой одежде. Посол ушел и через некоторое время приносит три штатских костюма. Потом пояснил: хозяин магазина запишет в какие-то торговые книги, что обслуживал советских летчиков, перелетевших через Северный полюс. Им это реклама».

Штаны и куртки Чкалова, Байдукова и штурмана Белякова продавцы вывесили в магазине. Чтобы посмотреть на экипировку авиаторов, к торговой точке выстраивались длинные очереди. Георгий Байдуков долгое время держал рекорд по количеству орденов - 22. Столько наград не имели даже генералы времен Великой Отечественной войны.

В наши дни улица Байдукова не менее популярна, чем сам летчик-герой. Пензенские водители нарекли ее новым именем: теперь это Байден-бич. Название закрепилось после того, как глава региона запретил американскому президенту Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию области.

«Не сможет больше Байден прогуляться и покататься по Байдукова, незачем такой красотой любоваться. Гляньте, как расцвела улица Байдукова», - иронизировали водители, глядя на разбитую дорогу.

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