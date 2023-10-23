История Пензы: Назначение Пацаева спасло жизнь космонавту Леонову

23.10.2023 | 07:26

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В наши дни улица Леонова не считается глушью, но нужно помнить, что в старые времена город был в два раза меньше. Эта территория поначалу вообще не входила в состав Пензы.

Мощную динамику развития всему району дал трубочный завод (ныне ЗИФ). Благодаря ему местность и стала активно застраиваться. В советские годы на фабрике значительно расширили производство, и в город хлынула рабочая сила.

Новым сотрудникам предприятия срочно требовалось жилье. Тогда горком выделил в введение завода огромный участок неподалеку от фабрики. Ее застраивали наспех двухэтажными «сталинками». Сегодня они выглядят как декорации к фильмам ужасов, но в то время получить квартиру в подобном доме считалось большой удачей.

В состав Пензы новую улицу включили в начале 30-х годов прошлого столетия. Она получила название Автосвечной, поскольку здесь в основном жили рабочие, которые производили на заводе автосвечи. Большей частью детали шли на нужды армии - ими укомплектовывались «полуторки».

Новая страница истории округи открылась в 1965 году, когда улицу переименовали в честь Алексея Леонова - первого человека, совершившего выход в открытый космос.

У Леонова был конфликт с нашим земляком Виктором Пацаевым. Осваивать первую в мире орбитальную станцию должен был именно его экипаж, но отправили пензенский. Это спасло Леонову жизнь - команда Пацаева задохнулась при спуске на Землю.