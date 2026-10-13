История Пензы: В больнице имени Бурденко лечили за 25 копеек и водили в сад

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Областная клиническая больница имени Бурденко - самое старое лечебное учреждение города. Она была основана в 1846 году и именовалась «приказной», а общее число коек составляло 115.

8 июня 1846-го в районе современных Западной Поляны и парка Белинского торжественно открыли 1-этажный каменный стационар, который находился в введении Приказа общественного призрения. Первоначально в больнице работали только 3 отделения - хирургическое, терапевтическое и сифилитическое. К сожалению, Пенза состояла среди лидеров по числу зараженных венерическими заболеваниями в России.

В 1865 году учреждение перешло под контроль земства. С того времени в нем началась грандиозная реорганизация. Власти стали сносить старые деревянные бараки и вместо них возводили просторные корпуса. Лечение в те времена было платным, но одним из самых дешевых во всем городе.

Стоимость за месяц составляла 25 копеек (в пересчете на современные деньги - около 260 рублей). Укреплению здоровья способствовали и прогулки на свежем воздухе. Рядом с губернской больницей находились рощи и яблоневый сад, а летом всех пациентов переводили в корпуса с открытыми верандами для отдыха.

В 1918-м земства ликвидировали, учреждение переименовали в Совбольницу. Чуть позже, в годы Великой Отечественной войны, тут размещался эвакогоспиталь, через который прошли 7 тыс. фронтовиков. Имя выдающегося хирурга Николая Ниловича Бурденко больнице присвоили 25 октября 1956 года.