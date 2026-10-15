История Пензы: Неуловимый бандит Алле Альшин и загадка его ботинок с пружинами

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В криминальном мире Российской империи наибольшую известность получили бандиты Миша Япончик, Сонька Золотая ручка и Камо. А в советское время на всю страну «прославился» уроженец Бессоновки Алле Альшин, заспиртованная голова которого хранилась в клинической больнице имени Бурденко.

Преступник несколько лет держал в страхе весь город. Как правило, его бригада совершала налеты на магазины состоятельных коммерсантов. Нередко бандиты врывались прямо средь бела дня и, угрожая револьверами, уносили с собой все самое ценное. При этом преступники мастерски уходили от любого преследования.

Однажды милиционеры окружили один из магазинов на Московской, где забаррикадировались Альшин с товарищами. Главарь не растерялся и приказал спускаться в древние катакомбы. Оперативники ринулись за ними, но нарвались на засаду и в итоге потеряли 2 человек.

В другой раз, когда бандит отдыхал в ресторане, внезапно нагрянувшие чекисты попросили его предъявить документы. Выяснилось, что перед ними сидит главарь бандитской группировки. Стражи закона схватились за наганы, но Альшин отчаянным рывком бросился к окну и спрыгнул с 3-го этажа. К удивлению чекистов, он не разбился. После этого по городу пошли слухи, будто в ботинки преступника были вмонтированы крепкие стальные пружины.

Альшина смогли поймать только в 1927 году, но удалось доказать лишь факт кражи 4 лошадей - по магазинам никаких улик не было. Тем не менее суд вынес смертный приговор.