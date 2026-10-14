История Пензы: Верхнюю Березовку переименовали в честь легендарного маршала Крылова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Пенза воспитала 2 великих маршалов: Михаила Тухачевского и Николая Крылова, «отца» ракетных войск стратегического назначения. В 1972 году в честь него переименовали Верхнюю Березовку.

Именитый военачальник рос в семье сельских учителей и потому получил прекрасное образование. В детстве за чрезмерную активность и подвижность друзья дали ему прозвище Блоха.

По комсомольской линии Николаю Ивановичу удалось попасть в Красную армию, где уже в 16 лет он стал командиром роты и воевал с белогвардейцами на Южном фронте.

Спустя 22 года началась кровопролитная Великая Отечественная война. Когда немцы вплотную приблизились к Одессе, Крылов вместе с остатками советских войск отбивал атаки превосходящего по силам и технике врага. Николай Иванович покинул морскую цитадель одним из последних и едва не погиб во время авианалета.

Довелось ему сражаться и в полыхающем Сталинграде - в должности начальника штаба 62-й армии. В ноябре 1942-го немцы развернули генеральное наступление и оттеснили красноармейцев к Волге. Командир 62-й армии генерал Чуйков предложил своим заместителям перебраться в запасной пункт, но Крылов ответил, что будет погибать вместе с красноармейцами.

Николаю Ивановичу еще при жизни поставили памятник, и не только как основателю РВСН. Монумент полагался всем дважды Героям Советского Союза.