История Пензы: Первый в городе стриптиз показали в будущем здании милиции

19.10.2023 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Раньше в здании на Московской, 72, размещалось отделение милиции, а задолго до того - ресторан «Эрмитаж», где показали первый в городе стриптиз.

Это был самый роскошный и аристократичный ресторан во всей Пензе. Здесь трапезничали сливки общества: дворяне, купцы, известные артисты и просто первые лица губернии.

Меню заведения поразило бы даже богатых современников. Для посетителей готовили мраморную говядину, запеченную стерлядь, различные бифштексы, жареных рябчиков, блины с зернистой икрой и многое другое. По вечерам здесь играла живая музыка, причем артисты выступали в национальных костюмах.

После захода солнца в «Эрмитаже» начиналось самое интересное. Друг Есенина, поэт Анатолий Мариенгоф однажды случайно попал здесь на стриптиз.

«Барышня лет 30, одетая в гимназическую форму и коротенькую юбку, приторно пела, - вспоминал литератор, - показывая пальчиком то на жирного купца, то на пожилого помещика, то на лысого ротмистра. Она высоко задирала ноги, показывая голубые подвязки и белые панталоны, обшитые дешевыми кружевами».

Примечателен ресторан и тем, что во время сухого закона в годы Первой мировой войны здесь тайно продавали спиртное. Вино посетителям подавали в чайниках.