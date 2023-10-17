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История

История Пензы: В «Электротеатре Троицкого» не хватало мест для зрителей

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Первый кинотеатр в Пензе появился в 1907 году. Размещался он на территории современного сквера им. Дениса Давыдова и был невероятно популярен у пензенцев и гостей города.

Свыше 115 лет назад тут стояло большое деревянное здание. Заведение называлось, по фамилии учредителя, «Электротеатр Троицкого». Стоит сказать, что иллюзионы эпохи царской России заметно отличались от современных.

Во-первых, в них не показывали длинные фильмы - такие тогда вообще не снимали. Во-вторых, порой для зрителей крутили обыкновенную кинохронику, например, как Николай II катается на машине или как по реке движется пароход. Однако люди были рады и этому, поскольку многие вообще впервые смотрели видео.

Наплыв посетителей в «Электротеатр Троицкого» был огромен. Иногда сотрудникам заведения даже приходилось бегать в соседний ресторан «Эрмитаж» и просить дополнительные стулья для зрителей. При этом господин Троицкий учел особенности разных социальных аудиторий и, чтобы побольше подзаработать, шел на всяческие уловки.

На воскресные сеансы детей заманивали бесплатными леденцами, студентам делали скидку, а вот для взрослых имелось кое-что поинтереснее – «парижский жанр». Раньше так называли эротику. Пикантные картины крутили после полуночи, и, что самое интересное, зал был битком.

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