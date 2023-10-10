История Пензы: Дома на Кронштадтской возводили стахановскими темпами

10.10.2023 | 07:16

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Большинство улиц в Арбекове названы либо в честь композиторов, либо в честь городов-побратимов или морских цитаделей. Улица Кронштадтская напоминает о тяжелых боевых буднях на Балтийском море.

Этот квартал начали застраивать еще в середине 60-х годов прошлого столетия. Работы шли стахановскими темпами, и для возведения целой улицы хватило всего нескольких лет.

В 1969 году ее официально включили в состав города и тогда же присвоили название. Казалось бы, где Финский залив, а где Пенза. Однако наш город все же косвенно связан со знаменитой морской цитаделью, в частности через маршала Михаила Тухачевского.

Правда, он оставил о себе далеко не лучшие воспоминания у моряков. В 1921 году, когда матросы восстали против советской власти, Тухачевский приказал обстрелять мятежников химическими снарядами. Он хотел, чтобы моряки задохнулись в страшных мучениях.

По приказу к орудиям подтащили боеприпасы, и артиллеристы уже готовились приступить к стрельбе, как вдруг, на счастье матросов, ветер изменил направление. Михаил Николаевич, понимая, что газ будет идти в сторону его частей, дал отбой. Но штурм тем не менее не отменил.

Бой вышел жаркий, на кинохронике в некоторых местах видно, что на колючей проволоке висели изуродованные тела матросов. По воспоминаниям современников, лед Финского залива стал красным от крови.