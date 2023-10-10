Сетевое издание|18+|Вторник|10 окт 2023|08:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Дома на Кронштадтской возводили стахановскими темпами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Большинство улиц в Арбекове названы либо в честь композиторов, либо в честь городов-побратимов или морских цитаделей. Улица Кронштадтская напоминает о тяжелых боевых буднях на Балтийском море.

Этот квартал начали застраивать еще в середине 60-х годов прошлого столетия. Работы шли стахановскими темпами, и для возведения целой улицы хватило всего нескольких лет.

В 1969 году ее официально включили в состав города и тогда же присвоили название. Казалось бы, где Финский залив, а где Пенза. Однако наш город все же косвенно связан со знаменитой морской цитаделью, в частности через маршала Михаила Тухачевского.

Правда, он оставил о себе далеко не лучшие воспоминания у моряков. В 1921 году, когда матросы восстали против советской власти, Тухачевский приказал обстрелять мятежников химическими снарядами. Он хотел, чтобы моряки задохнулись в страшных мучениях.

По приказу к орудиям подтащили боеприпасы, и артиллеристы уже готовились приступить к стрельбе, как вдруг, на счастье матросов, ветер изменил направление. Михаил Николаевич, понимая, что газ будет идти в сторону его частей, дал отбой. Но штурм тем не менее не отменил.

Бой вышел жаркий, на кинохронике в некоторых местах видно, что на колючей проволоке висели изуродованные тела матросов. По воспоминаниям современников, лед Финского залива стал красным от крови.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте