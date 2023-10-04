История Пензы: Одно знакомство в городе на Суре в корне изменило мир

04.10.2023 | 07:17

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Вопреки распространенному мнению, улица Ульяновская названа не в честь Ленина, а по названию города, где он провел свои детские годы. Вообще, подобная чехарда с Ульяновыми и Ульяновском - отдельная история.

Как известно, отец вождя мирового пролетариата происходил из семьи бывших крепостных крестьян и при рождении получил фамилию отца, которая тогда звучала еще как Ульянин. Но затем глава семейства зачем-то заменил в ней окончание - возможно, ему казалось, что так будет гораздо красивее.

В 1855 году его младший сын переехал в Пензу, где познакомился с Марией Бланк. Через 7 лет, уже в Симбирске, у супругов родился мальчик Володя Ульянов. Кто бы мог подумать, что этот ребенок станет одним из организаторов Октябрьской революции, повлияет на судьбы миллионов человек и историю развития десятков государств, в корне изменит мир.

Вот только начало его политической карьеры не заладилось, Владимир Ильич несколько раз оказывался за решеткой. После очередной ссылки он решил уехать за границу, но покинуть страну с уголовным прошлым было непросто. В итоге Крупская помогла найти человека, сочувствующего революции. Тот дал старый паспорт своего почившего отца с фамилией Ленин, в котором аккуратно переделали дату рождения.

Это одна из версий, как вождь мирового пролетариата и обзавелся псевдонимом, а вот город Симбирск позже переименовали именно в Ульяновск.