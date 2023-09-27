Сетевое издание|18+|Среда|27 сен 2023|08:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

История

История Пензы: В начале ХХ века на Московской, 18, работал скетинг-ролл

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 18-м доме на улице Московской в эпоху Российской империи располагалось уникальное для того времени заведение - скетинг-ролл. Проще говоря, горожане катались здесь на роликовых коньках.

Манеж организовали в начале ХХ столетия. Поначалу заведение не имело большого успеха, пензенцам подобное развлечение казалось опасным, о чем и писала газета «Губернские ведомости»: «Выучиться этому искусству не особенно легко, и охотников разбивать себе носы и затылки об асфальтовый пол оказалось мало».

Однако грамотно поданная реклама вскоре изменила отношение людей к скетинг-роллу, и пензенцы стали ходить сюда толпами. Внутри можно было не только покататься, но и просто приятно провести время. Для посетителей работал буфет, где продавали мармелад, бутерброды и безалкогольные напитки, а около манежа играла музыка из граммофона.

«Слышен характерный шорох колес, - писали журналисты, - а публика своеобразная. Коротенький франт шлепнулся, разорвал брюки и, покраснев, бежал с трека. В другом углу дама, как хмельная, едва движется, держась руками за бортик». Чаще всего сюда приходили дети.

К сожалению, уникальное заведение не выдержало тяжелого экономического кризиса на закате Российской империи. Скетинг-ролл закрылся незадолго до Октябрьской революции.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте