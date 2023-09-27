История Пензы: В начале ХХ века на Московской, 18, работал скетинг-ролл

27.09.2023 | 07:26

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 18-м доме на улице Московской в эпоху Российской империи располагалось уникальное для того времени заведение - скетинг-ролл. Проще говоря, горожане катались здесь на роликовых коньках.

Манеж организовали в начале ХХ столетия. Поначалу заведение не имело большого успеха, пензенцам подобное развлечение казалось опасным, о чем и писала газета «Губернские ведомости»: «Выучиться этому искусству не особенно легко, и охотников разбивать себе носы и затылки об асфальтовый пол оказалось мало».

Однако грамотно поданная реклама вскоре изменила отношение людей к скетинг-роллу, и пензенцы стали ходить сюда толпами. Внутри можно было не только покататься, но и просто приятно провести время. Для посетителей работал буфет, где продавали мармелад, бутерброды и безалкогольные напитки, а около манежа играла музыка из граммофона.

«Слышен характерный шорох колес, - писали журналисты, - а публика своеобразная. Коротенький франт шлепнулся, разорвал брюки и, покраснев, бежал с трека. В другом углу дама, как хмельная, едва движется, держась руками за бортик». Чаще всего сюда приходили дети.

К сожалению, уникальное заведение не выдержало тяжелого экономического кризиса на закате Российской империи. Скетинг-ролл закрылся незадолго до Октябрьской революции.