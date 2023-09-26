История Пензы: Горожане покупали одежду и ткани на Московской, 14

26.09.2023 | 07:22

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В середине XIX века в мире очень ценились русские ткани. Их поставляли в Европу и даже в Персию. Некоторый ажиотаж царил в магазине на улице Московской, 14.

Торговое заведение открыли тут осенью 1883 года, хозяином магазина был купец Иван Васильевич Каблов. В ассортименте имелись ткани самых разнообразных видов, одежда любого покроя и фасона.

Реализовывались белоснежные коленкоры, вигони из теплой верблюжьей шерсти, прочный драп, нежный мильтон и многое другое.

«Означенные товары будут продаваться по самым дешевым ценам», - говорилось в рекламной афише. Аршин ситца (это около 70 см) в магазине Каблова стоил 12 копеек, что в пересчете по современному курсу составляет около 100 рублей. В несколько раз дороже выходил шелк, его продавали по 45 копеек.

Впрочем, на Московской, 14, торговали не только тканями. Здесь пензенцы приобретали мужские рубашки, пиджаки, брюки и манжеты, а представительницы прекрасного пола могли украсить гардероб новым платьем, брошкой или шарфиком. Кстати, цены на одежду были не такими и высокими. Новая рубашка обходилась всего в 1 000 рублей современными деньгами.

В 1893 году усадьба была продана вдове дворянина Надежде Славянской. Часть помещений стали сдавать в аренду. Некоторое время здесь находился зубоврачебный кабинет стоматолога Перельштейна. Позже колбасное заведение Теодора Карловича Шольца.