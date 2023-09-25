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История

История Пензы: На Московской, 26, работал магазин Общества потребителей

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

26-й дом на улице Московской в 1988 году был признан памятником архитектуры регионального значения, поскольку был облицован редкой и дорогой керамической плиткой. Впрочем, сегодня от нее не осталось и следа.

Здание было построено в конце 50-х годов XIX столетия. Одноэтажный каменный дом принадлежал купчихе Марии Ермоловой. Во дворе, обнесенном забором, располагались хозяйственные службы: каретник, дровяник и сараи.

Через несколько лет Ермолова построила рядом еще один дом, сделав его гораздо просторнее и шикарнее, а это здание она переоборудовала под флигель и начала сдавать его в наем. С 1879 года строение арендовал купец Эрнест Цабель. Здесь коммерсант торговал швейными машинками, которые возил из Германии и Соединенных Штатов.

Позже помещения занял магазин Общества потребителей г. Пензы. Несмотря на такое строгое название, на деле это был обычный продуктовый магазин, где продавались колбаса, овощи, сыр, рыба и многое другое.

Позже тут открылся винно-водочный отдел. Имелся большой ассортимент грузинских и церковных вин, правда далеко не по самым дешевым ценам. В частности, бутылка «Князя Джорджадзе» стоила 1,5 рубля, то есть в пересчете на современные деньги почти 1 600.

С 1921 года на Московской, 26, размещался фото- и киноотдел губполитпросвещения, в ведении которого находились все кинотеатры Пензы.

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