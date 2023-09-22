История Пензы: В парикмахерскую на Московскую, 16, привезли страуса

22.09.2023 | 07:25

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня в Пензе множество салонов красоты. В старые времена, естественно, такого разнообразия не было. Одна из немногих студий красоты располагалась в 16-м доме на улице Московской.

В 80-е годы XIX столетия салон занимал весь первый этаж. Впрочем, клиентов обслуживали всего два мастера, зато, как говорилось в рекламе, прибывших в Пензу из Франции. В здании имелось два зала - для мужчин и для женщин.

Услуги цирюльников стоили недешево. Дамская стрижка с укладкой и локонами обходилась в 50 копеек, мужская чуть дешевле. Но красота требует жертв, и потому сурские дивы выкладывали тут и не такие суммы.

Помимо стрижки мастера делали художественный грим и накладывали макияж. Цирюльника можно было пригласить и на дом, однако в этом случае стоимость его услуг возрастала в два раза.

Интересно, что салон на Московской, 16, был одним из самых благоустроенных в губернии. Владелец заведения купец Баранов к началу ХХ столетия провел сюда водопровод и поставил несколько небольших ванн для мытья рук и головы. Так что здесь можно было постричься с комфортом.

В 1897 году тут прошло необычное представление. В зооуголке показывали страуса высотой в 4 аршина, якобы пойманного в Африке. Если верить старым публикациям, людям нравилось, посмотреть на птицу ходили толпами.