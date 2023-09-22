Сетевое издание|18+|Пятница|22 сен 2023|08:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

История

История Пензы: В парикмахерскую на Московскую, 16, привезли страуса

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографиями знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня в Пензе множество салонов красоты. В старые времена, естественно, такого разнообразия не было. Одна из немногих студий красоты располагалась в 16-м доме на улице Московской.

В 80-е годы XIX столетия салон занимал весь первый этаж. Впрочем, клиентов обслуживали всего два мастера, зато, как говорилось в рекламе, прибывших в Пензу из Франции. В здании имелось два зала - для мужчин и для женщин.

Услуги цирюльников стоили недешево. Дамская стрижка с укладкой и локонами обходилась в 50 копеек, мужская чуть дешевле. Но красота требует жертв, и потому сурские дивы выкладывали тут и не такие суммы.

Помимо стрижки мастера делали художественный грим и накладывали макияж. Цирюльника можно было пригласить и на дом, однако в этом случае стоимость его услуг возрастала в два раза.

Интересно, что салон на Московской, 16, был одним из самых благоустроенных в губернии. Владелец заведения купец Баранов к началу ХХ столетия провел сюда водопровод и поставил несколько небольших ванн для мытья рук и головы. Так что здесь можно было постричься с комфортом.

В 1897 году тут прошло необычное представление. В зооуголке показывали страуса высотой в 4 аршина, якобы пойманного в Африке. Если верить старым публикациям, людям нравилось, посмотреть на птицу ходили толпами.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте