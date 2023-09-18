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История

История Пензы: У смотровой площадки могли поставить статую Христа

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Наслаждаться видами города проще всего на смотровых площадках. В Пензе их две. Одна находится на улице Кирова, сразу за памятником Первопоселенцу, другая - на Западной Поляне, неподалеку от улицы Мира.

У нее есть небольшая предыстория. В 50-х годах прошлого века микрорайон стал активно застраиваться, и однажды во время инспекции 2-й секретарь обкома КПСС Георг Мясников заметил, что этой точки открывается прелестный вид на город. Так и родилась идея обустроить здесь смотровую площадку.

В короткий срок территорию расчистили от бурьяна и кустарников, а чуть позже огородили. Композиция из битого камня вписалась в городскую архитектуру на редкость гармонично.

Смотровая площадка выполняла и агитационную роль. Именно сюда сотрудники обкома любили приводить иногородние делегации, дабы показать, как развивается город.

Многие, конечно, спросят, почему именно сюда. Дело в том, что с горы открывается вид на Заводской район, который в советские времена коптил трубами небо. А еще на эту смотровую площадку раньше во время выпускных вечеров привозили школьников встречать рассвет.

В 2014-м площадку хотели преобразить, и самый экстравагантный вариант предложил тогдашний губернатор Василий Бочкарев. Он хотел водрузить здесь 52-метровую статую Христа и даже передал папку с проектом Владимиру Путину.

Последние несколько лет площадка была заброшена, но в 2023 году ее благоустроили: мешающую обзору растительность вырубили, убрали бревна. Осталось дело за малым - восстановить асфальтовую дорожку и композицию из камней.

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