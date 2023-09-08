История Пензы: Место доски почета Ленинского района заняло кафе

08.09.2023 | 07:32

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

При переустройстве улицы Московской на месте старых дореволюционных зданий возводили не только новые дома, но и организовывали зоны отдыха. Одна из площадок была обустроена на территории строения № 58.

Тут находился длинный двухэтажный дом с большими прямоугольными окнами. Его построили в 1858 году. Наверху имелось 10 комнат, а часть других помещений занимала торговая точка под названием «Русский погреб Малинкина», где продавали топленое и сливочное масло, всякие разносолы и грибы. Однако строение больше интересно другим.

В начале 20-х годов прошлого столетия тут проживала Любовь Яковлева, мать второй музы Маяковского - Татьяны. В то нелегкое время она жила за счет продажи фамильных ценностей. Несколько строк о бывшем доме оставил журналист Николай Орлов.

Вот что он писал: «Здесь ежедневно собиралась культурная элита Пензы. Постоянным посетителем был Константин Салтыков, сын писателя Салтыкова-Щедрина. Работал он внештатным рецензентом в «Трудовой правде». Недостатком его была довольно частая похвальба, что он сын знаменитого отца, да еще склонность к выпивке».

Позже Орлов женился на хозяйке дома Любови Яковлевой.

Что касается зоны отдыха, то она отчего-то сильно приглянулась журналистам советского Центрального телевидения. В документальной ленте «Пенза - моя вдохновительница», вышедшей в 1990 году, эту площадку показывали несколько минут.

Какое-то время здесь располагалась доска почета Ленинского района. В 90-е тут появилось летнее кафе «Рождественское», которое украшали барельефы из терракотовой глины, изготовленные пензенскими мастерами. А в 2023 году на месте старого дома по адресу Московская, 58, начала работу новая точка общественного питания.