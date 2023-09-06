Сетевое издание|18+|Среда|6 сен 2023|07:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Постоялый двор на Московской, 66, пользовался успехом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Пензенские гостиницы конкурировали не только между собой. Нередко потенциальных клиентов переманивали и постоялые дворы. В одно из таких заведений был переоборудован и дом № 66 на улице Московской.

Впрочем, идея использовать жилое здание в таких целях Ольге Бобылевой, владелице недвижимости, пришла не сразу. На интересную мысль ее натолкнуло соседство с Базарной площадью.

Мещанка заметила, что после торговли припозднившиеся крестьяне ночуют прямо в телегах или, пересчитывая последние деньги, уныло бредут в гостиницу. Тогда ей в голову и пришла идея переоборудовать часть своего дома под постоялый двор.

Плата за ночлег была относительно мала, но и условия проживания заметно отличались от гостиниц. В рекламном объявлении говорилось следующее: «При нумерах можно встретить хороший стол, прислугу и белье».

Судя по всему, больше ничего и не предлагалось. Не включались в перечень и водные процедуры. Интересно, что наравне с крестьянами частыми гостями здесь были демобилизованные солдаты. Многие из них по пути на малую родину останавливались именно у Ольги Бобылевой.

Бизнес у предприимчивой мещанки шел настолько хорошо, что к началу 80-х годов XIX века она собиралась оформить постоялый двор как гостиницу. Однако по каким-то причинам сделать это не удалось.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте