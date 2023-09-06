История Пензы: Постоялый двор на Московской, 66, пользовался успехом

06.09.2023 | 07:23

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Пензенские гостиницы конкурировали не только между собой. Нередко потенциальных клиентов переманивали и постоялые дворы. В одно из таких заведений был переоборудован и дом № 66 на улице Московской.

Впрочем, идея использовать жилое здание в таких целях Ольге Бобылевой, владелице недвижимости, пришла не сразу. На интересную мысль ее натолкнуло соседство с Базарной площадью.

Мещанка заметила, что после торговли припозднившиеся крестьяне ночуют прямо в телегах или, пересчитывая последние деньги, уныло бредут в гостиницу. Тогда ей в голову и пришла идея переоборудовать часть своего дома под постоялый двор.

Плата за ночлег была относительно мала, но и условия проживания заметно отличались от гостиниц. В рекламном объявлении говорилось следующее: «При нумерах можно встретить хороший стол, прислугу и белье».

Судя по всему, больше ничего и не предлагалось. Не включались в перечень и водные процедуры. Интересно, что наравне с крестьянами частыми гостями здесь были демобилизованные солдаты. Многие из них по пути на малую родину останавливались именно у Ольги Бобылевой.

Бизнес у предприимчивой мещанки шел настолько хорошо, что к началу 80-х годов XIX века она собиралась оформить постоялый двор как гостиницу. Однако по каким-то причинам сделать это не удалось.