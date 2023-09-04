История Пензы: Где стояла потомственная усадьба княжны Ермолаевой

04.09.2023 | 07:19

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В старые времена Пенза была в основном деревянной, каменные постройки имелись только в центре города. Украшением будущей улицы Кирова считалась старинная дворянская усадьба, занимавшая место дома № 16.

Несколько десятилетий назад здесь стояло массивное одноэтажное здание из белого кирпича. Окна обрамляли наличники строгого дизайна, а крышу венчала круглая декорированная надстройка.

Дом принадлежал священнику Троицкого монастыря Самсону Ильину. В 1794 году он продал усадьбу чиновнику верхней расправы казенных дел Степану Полдамасову. Неизвестно, что происходило в семье, но на следующий день после покупки дом ушел за долги его жене, а затем супруги и вовсе развелись.

Дама кардинально перестроила здание, увеличив число комнат, а сверх того возвела во дворе отдельную кухню и складские помещения. В начале XIX века это великолепие выкупила княжна Александра Ермолаева.

Сюда она перевезла свой обширный и богатый гардероб, две кареты и целую ватагу крепостных слуг. Судя по всему, относилась хозяйка к ним хорошо, поскольку в завещании велела дать всем вольную.

После смерти Ермолаевой усадьба перешла к ее дочери, а потом - к внукам. Потомки княжны составили себе достойную славу. Многие из них отдавали долг Отчизне как на военной, так и на гражданской службе.