История Пензы: Мятежники сожгли воеводу в собственном доме

31.08.2023 | 07:32

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Здание на Кирова, 17, - одно из старейших в Пензе. Его возвели в середине XVIII века, когда край еще числился наместничеством. Сегодня это уникальный памятник архитектуры.

Огромное трехэтажное строение в стиле классицизма принадлежало воеводе Андрею Всеволожскому. В собственность хозяина Сурского края входила еще и прилегающая земля, застроенная сараями, конюшней и домиками для прислуги.

По иронии судьбы пензенский воевода нашел здесь свою смерть. Во время восстания Пугачева Всеволожский закрылся с дворянами и принялся отчаянно отстреливаться. Мятежники, решив не тратить на него силы, просто подожгли строение.

Героический подвиг воеводы и его приближенных горожане по достоинству не оценили, а после подавления бунта здание отдали в ведение вице-губернатора - нового административно-должностного лица в Пензе.

Первым после Всеволожского сюда въехал коллежский советник Даниил Копьев. По воспоминаниям современников, это был образованный, интеллигентный человек с солидным достатком. В его личном владении имелось несколько деревень и почти полсотни крепостных крестьян.

В последние годы в здании размещался военный госпиталь. Что будет с ним дальше, пока неизвестно.