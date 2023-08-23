История Пензы: Остров Пески на две части разделяла Симоновская протока

23.08.2023 | 07:29

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Раньше остров Пески на две части разделяла Симоновская протока, ныне улица Серафимовича. Суходол являлся старым руслом реки Пензы, но, как сейчас видно, уже давно пересох.

У этой улицы довольно интересная история. По мнению историка Станислава Ткаченко, южная граница Песков до начала XIX века находилась под водой. Вот какую версию он выдвигает:

«Во время бурного весеннего паводка река Пенза спрямила свое течение. К несказанному удивлению горожан, левый берег и остров были размыты бушующим паводком надвое. А после того как вода упала до нормального уровня, одна из образовавшихся половин сделалась южным придатком Песков».

Правда, посередине острова осталась длинная промоина, ее периодически затапливало, и в основном сюда водили выгуливать гусей. Летом суходол пересыхал и превращался в обыкновенный овраг, где гнили дурнопахнущие водоросли.

А вот почему суходол назывался Симоновским, краеведы до сих пор не установили. Возможно, так его именовали в честь старосты какой-либо местной общины или землячества, коих, кстати, на Песках было немало, ибо сюда в массовом порядке переезжали уездные крестьяне.

С 1937 года улица носит имя писателя Александра Серафимовича. В историю он вошел как автор повести «Железный поток», рассказывающей о событиях гражданской войны.