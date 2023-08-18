История Пензы: Храм на Песках переоборудовали под пункт Союзхлеба

18.08.2023 | 07:27

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Когда-то на фоне остальной Пензы остров Пески выделялся своей архитектурной достопримечательностью - Казанской церковью. Она стояла у самого берега, сейчас рядом пролегла улица Лебедевская.

Раньше люди были набожными и, когда заселяли новые земли, в первую очередь строили церковь. В 1705 году крестьяне-переселенцы соорудили здесь деревянную часовню во имя Казанской иконы Божией матери.

Однако долго простоять зданию было не суждено. Через 20 лет оно сгорело. Храм пришлось возводить заново. Через некоторое время на Песках появилась внушительная каменная церковь белого цвета с высокой колокольней, чей купол упирался в небо.

Она выполняла важную роль органа социальной защиты. С 1791 года здесь же действовала богадельня. Правда, спасибо нужно сказать не священникам, а купцу Ивану Очкину, который на свои деньги построил и содержал ее.

Храм простоял на Песках больше 180 лет. В 1931 году власти переоборудовали его под ссыпной пункт Союзхлеба, а затем и вовсе решили снести. Объясняли это необходимостью расширения проезда к мосту. Сегодня от сооружения не осталось и следа.