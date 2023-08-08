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История

История Пензы: Кем являлись первые жители улицы Красные Кирпичики

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В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Улиц с необычными названиями в Пензе немного. Среди них выделяется улица Красные Кирпичики. Это редкий случай, когда округа полностью соответствовала своему наименованию.

В этом районе когда-то находился кирпичный завод. По одним данным, его построили в начале прошлого века, по другим - в 20-е годы. Как несложно догадаться, там производили именно красный кирпич. Сушилки и складские помещения разместили отдельно от завода.

Со временем свободная земля стала застраиваться, и селились здесь именно работники кирпичного завода. Первые дома были из дерева - тогда даже собственные строительные материалы обходились дорого. После Великой Отечественной войны в Пензе затеяли реконструкцию, особенно в районе Окружной.

Новую улицу назвали в честь ее промышленного флагмана. Раньше округа была более благоустроенной, здесь размещалась даже детская площадка, а тополя еще не превратились в труху.

Кирпичный завод, благодаря которому появилась улица, давно снесен. Постепенно исчезает и прежний квартал – рядом уже возвышаются многоэтажки.

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