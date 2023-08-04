История Пензы: В честь кого названа улица Воронова

04.08.2023 | 07:46

В 2023 году Пенза отмечает 360-летний юбилей. Ее историю хранят множество улиц, зданий и памятников, и, знакомясь с ней и биографией знаменитых земляков, мы вспоминаем интересное и узнаем новое о родном городе. Рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Маршал Николай Воронов в Пензе никогда не бывал, но имя его в городе свято чтут. В честь главного советского артиллериста страны даже назвали улицу в районе Окружной.

В эстетическом плане квартал не представляет собой образец уникальной архитектуры - улица застроена типовыми девятиэтажками. Активно возводить дома здесь начали еще с середины 70-х годов прошлого века, тогда этот район быстро расширялся и, соответственно, людям требовалось жилье.

В 1981 году был сдан последний объект, новой улице присвоили имя маршала Николая Воронова. Во время Великой Отечественной войны он был начальником артиллерии Красной армии. В 1942 году вместе с другими членами Генштаба разрабатывал операцию «Уран» по окружению группировки Паулюса.

Жарким летом 1943-го Николай Николаевич ввел некоторое ноу-хау в армии и сформировал первые корпуса артиллерийского прорыва. Эти части затем успешно били немецкие «тигры» и «пантеры» на Курской дуге.

Воронов воевал бы и дальше, но зимой 1944 года у него появились большие проблемы со здоровьем и Сталин вывел его из состава Генштаба.

Единственное, в чем оказался неправ Воронов, - противотанковые средства борьбы для пехоты. Маршал искренне считал, что солдаты не должны бороться с техникой. Как показали локальные войны, без гранатометов сражаться тяжело.