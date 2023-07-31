История Пензы: Памятник инженеру на Шуисте стал призраком из прошлого

31.07.2023 | 07:50

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

За последние 30 с лишним лет, после развала Советского Союза, некоторые памятники в городе были разрушены, другие же пребывают в ужасающем состоянии. Как, например, один из монументов на улице Светлой.

Можно не пытаться всматриваться в черты лица этого человека и признать в нем какую-либо знаменитую историческую личность. Это памятник инженеру, то есть просто представителю конкретной профессии.

Изваяние установили на Шуисте в 60-х годах прошлого века, отливали его по заказу завода «Медстроймонтаж». Впрочем, мужчина в рабочей робе и с документацией в руке символизировал не только популярную на тот момент профессию, но и в целом успешного советского человека - строителя коммунизма и борца за мир.

К величайшему сожалению, история не сохранила имя скульптора. А ведь наверняка памятник таит в себе много загадок. Например, кто же является прототипом этого инженера? Вдруг у человека интересная судьба, а мы в Пензе даже и не знаем о нем ничего.

Но, как бы то ни было, хорошо, что монумент вообще смог дожить до наших дней. От постамента отваливаются целые куски бетона, а сам инженер постепенно ржавеет - теперь это символ ушедшей эпохи. Правда, его периодически ремонтируют.

Сегодня инженер смотрится как призрак из далекого прошлого. Стоит вот, улыбается, как на первомайской демонстрации, и даже не знает, что Советского Союза уже давно нет.