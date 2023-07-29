История Пензы: Чем необычен памятник Владимиру Ленину на Шуисте

29.07.2023 | 07:48

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В России больше всего памятников установлено в честь Ленина. Один из пензенских Ильичей зорко глядит в светлое будущее со стороны улицы Дружбы.

Шуистинский Ленин появился в этом скверике почти полвека тому назад. Когда здесь организовали зеленую зону, в центре остался большой квадрат, смотрелся он крайне неэстетично и потому площадку решили украсить клумбами с цветами.

Однако позже наверху посчитали, что сквер ну никак не может обойтись без фигуры вождя мирового пролетариата. Так монумент и водрузили на это место. В отличие от центрального памятника на площади Ленина, здесь Владимир Ильич довольно суровый и явно чем-то недоволен.

Может быть, потому что так не и дожил до коммунизма, а может быть, из-за того, что ему закрывает обзор на город Дом культуры «Дружба». Памятник уже давно не пользуется популярностью у пензенцев. К нему не носят цветы, у монумента не проводят митинги и собрания.

В 2014 году какие-то вандалы изуродовали изваяние, написав на нем недвусмысленную надпись – «Идол». А ведь когда-то Владимир Ильич и вправду был идолом, которого чтили и уважали.

Памятник интересен и еще одним моментом. Обычно Ленина изображают в пальто, поскольку в октябре 1917 года было уже холодно. Но здесь летне-весенний вариант - Ильич в рубашке и пиджаке.