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История

История Пензы: Каток стал декорацией для постапокалиптических фильмов

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Советская власть сделала спорт массовым и доступным. А игровым видам спорта вообще уделялось особое внимание. Во многих районах, как например и на Шуисте, есть дворовые хоккейные коробки.

В столице их стали строить еще с 40-х годов прошлого столетия, ну а в Пензе подобные конструкции впервые начали появляться только спустя 15-20 лет. Коробки изначально строили универсальными дабы зимой можно было играть в хоккей, а летом в футбол.

Есть также спортплощадки, оборудованные специальными стойками - это для того, чтобы люди могли повесить сетку и играть в волейбол.

Коробка в районе улиц Клары Цеткин и Светлой когда-то была технически хорошо оснащена. Над ней еще можно увидеть старые советские лампы и фонари, которые освещали поле по вечерам.

В наши дни они представляют собой жалкое зрелище и колышутся на ветру словно засохший ржавый гербарий - впечатляющая декорация для постапокалиптических фильмов.

Впрочем, разбита и сама коробка. Асфальт давно пошел трещинами, из которых весной пробиваются охочие до солнышка сорняки, а забор, судя по всему, держится на честном слове. Не выдержала площадка испытания временем, да и по сути поколению XXI века она оказалась не нужна.

Местные жители по вечерам здесь стараются не ходить, ближе к сумеркам у коробки наслаждаются свежим воздухом бродяги и алкоголики.

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