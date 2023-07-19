История Пензы: На базе ДОСААФ готовили летчиков и «Ворошиловских стрелков»

19.07.2023 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В 1918 году ВЦИК выпустил указ, цитата: «об обязательном обучении военному искусству всего населения страны». Так возник прообраз будущих школ ДОСААФ. В Пензе центральный клуб находится на улице Коммунистической, 30.

Первая подобная школа в городе была создана в 1923 году и называлась она «Общество друзей воздушного флота». Власти решили готовить для Красной армии летчиков. Только главная проблема заключалась в том, что в Пензе самолетов не имелось.

Однако члены организации выкрутились и самостоятельно изготовили планер под названием АТК-1, с которым и выступали на всесоюзных соревнованиях в Крыму. Многие из тех, кто начинал обучение в пензенском ОДВФ, затем успешно поступили в летные школы.

Впрочем, будущий ДОСААФ на этом не остановился, чуть позже был открыт клуб собаководства, а в 1933 году организация стала готовить юношей к предстоящей службе в армии.

Школьники и студенты обучались на курсах «Ворошиловский стрелок», «Юный моряк», «Авиастроитель», а также в обязательном порядке сдавали нормы ГТО. К 1940 году обучение прошли 65 тыс. человек, некоторые из них впоследствии стали Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны областная оборонная организация расширилась. В Пензе стали готовить минометчиков, снайперов, истребителей танков и других военных специалистов, тем самым внося свой посильный вклад в победу.