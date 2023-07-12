Сетевое издание|18+|Среда|12 июл 2023|08:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Велотрек на Ухтомского несколько лет радовал детвору

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

90-е годы прошлого века стали серьезным испытанием для всей страны, но даже в то время власти изыскивали деньги на благоустройство дворов. Так на Стреле, рядом с улицей Толстого, появился большой велотрек.

Раньше здесь находился огромный пустырь, заросший бурьяном и кустарником. Через него проходила одна-единственная протоптанная дорожка, которая вела в сторону ДОСААФа.

В конце 90-х годов прошлого столетия власти решили разобраться с беспорядком. Траву скосили и вывезли на грузовиках, поле разровняли, после чего приступили к возведению спортивного объекта. Площадку обнесли высоким бетонным забором, а виражи плотно укрепили, придав им разный уклон.

Местная детвора вмиг полюбила велотрек. Ребятня часами каталась тут на велосипедах. Порой устраивались и импровизированные соревнования - кто быстрее преодолеет все виражи. Ближе к вечеру приходили подростки постарше и показывали такие трюки, что дети от удивления разевали рты.

На соседней площадке когда-то еще висела теннисная сетка. Играли в основном пензенцы чуть старше 30 лет.

Несколько лет назад здесь в рамках ремонта прокладывали трубы и в итоге снесли вообще все. Теперь о былом спортивном объекте напоминают лишь небольшие бугорки от треков. Да и в теннис тут уже никто не играет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте