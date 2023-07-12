История Пензы: Велотрек на Ухтомского несколько лет радовал детвору

12.07.2023 | 07:32

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

90-е годы прошлого века стали серьезным испытанием для всей страны, но даже в то время власти изыскивали деньги на благоустройство дворов. Так на Стреле, рядом с улицей Толстого, появился большой велотрек.

Раньше здесь находился огромный пустырь, заросший бурьяном и кустарником. Через него проходила одна-единственная протоптанная дорожка, которая вела в сторону ДОСААФа.

В конце 90-х годов прошлого столетия власти решили разобраться с беспорядком. Траву скосили и вывезли на грузовиках, поле разровняли, после чего приступили к возведению спортивного объекта. Площадку обнесли высоким бетонным забором, а виражи плотно укрепили, придав им разный уклон.

Местная детвора вмиг полюбила велотрек. Ребятня часами каталась тут на велосипедах. Порой устраивались и импровизированные соревнования - кто быстрее преодолеет все виражи. Ближе к вечеру приходили подростки постарше и показывали такие трюки, что дети от удивления разевали рты.

На соседней площадке когда-то еще висела теннисная сетка. Играли в основном пензенцы чуть старше 30 лет.

Несколько лет назад здесь в рамках ремонта прокладывали трубы и в итоге снесли вообще все. Теперь о былом спортивном объекте напоминают лишь небольшие бугорки от треков. Да и в теннис тут уже никто не играет.