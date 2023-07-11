История Пензы: Как река Кашаевка создает проблемы жителям Стрелы

11.07.2023 | 07:27

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Двор на улице Ухтомского, 83, выглядит вполне благоустроенным, но как только выходишь из арки дома, оказываешься не то в страшном прошлом, не то в постапокалиптическом будущем. Проблемы с участком тянутся, как это ни покажется странным, еще с царских времен.

В те времена, когда здесь и в помине не было никаких зданий, через территорию будущего микрорайона Стрела текла одна из мелких речушек, Кашаевка, которая впадала в Пензу.

Протока подтапливала низины, образуя таким образом болотистые места. В дореволюционные времена люди не селились у этого участка, ведь речка приносила больше проблем, нежели выгоды. К тому же летом возле нее роились комары.

Развитие района началось в советские времена. Город стремительно разрастался, и при строительстве 83-го дома протоку засыпали. Казалось бы, речка уничтожена, но нет. Она всего лишь ждала своего часа. Сколько здесь ни пытались класть асфальта, он быстро проседал и разваливался. Поначалу люди ругали дорожников, но потом выяснилось: дворовую магистраль медленно подтачивают грунтовые воды.

В итоге дорогу забросили. Сегодня она выглядит так, будто по ней ездили танки и фуры.

Еще более мрачной картину делают заброшенные погреба и мост, тень от которого порой накрывает весь двор.