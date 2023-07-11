Сетевое издание|18+|Вторник|11 июл 2023|08:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Дождь |
 

История

История Пензы: Как река Кашаевка создает проблемы жителям Стрелы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Двор на улице Ухтомского, 83, выглядит вполне благоустроенным, но как только выходишь из арки дома, оказываешься не то в страшном прошлом, не то в постапокалиптическом будущем. Проблемы с участком тянутся, как это ни покажется странным, еще с царских времен.

В те времена, когда здесь и в помине не было никаких зданий, через территорию будущего микрорайона Стрела текла одна из мелких речушек, Кашаевка, которая впадала в Пензу.

Протока подтапливала низины, образуя таким образом болотистые места. В дореволюционные времена люди не селились у этого участка, ведь речка приносила больше проблем, нежели выгоды. К тому же летом возле нее роились комары.

Развитие района началось в советские времена. Город стремительно разрастался, и при строительстве 83-го дома протоку засыпали. Казалось бы, речка уничтожена, но нет. Она всего лишь ждала своего часа. Сколько здесь ни пытались класть асфальта, он быстро проседал и разваливался. Поначалу люди ругали дорожников, но потом выяснилось: дворовую магистраль медленно подтачивают грунтовые воды.

В итоге дорогу забросили. Сегодня она выглядит так, будто по ней ездили танки и фуры.

Еще более мрачной картину делают заброшенные погреба и мост, тень от которого порой накрывает весь двор.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте