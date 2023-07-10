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История

История Пензы: Почему Мейерхольд закончил школу только в 21 год

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Деревянный дом на улице Володарского, 59, когда-то принадлежал пензенскому промышленнику Эмилю Мейергольду. Но большую славу роду принес его сын, режиссер Всеволод Эмильевич.

Театрал рос в немецкой лютеранской семье и при рождении получил имя Карл Казимир, которое позже заменил на Всеволод. С раннего возраста родители устроили его в 2-ю мужскую гимназию, но учился он очень плохо и постоянно прогуливал уроки. Несколько раз будущий режиссер оставался на второй год.

Школу Мейерхольд закончил только в 21 год, когда его сверстники уже обучались в институтах. Всеволод Эмильевич всего себя отдавал театру, и цель оправдала средства.

В городе его неоднократно признавали лучшим пензенским актером, а в Москве наш земляк без труда поступил в Театрально-музыкальное училище. Экзамен принимал сам Немирович-Данченко, которые оставил про Мейерхольда следующие строки.

«Передо мной стоял готовый артист, я был вынужден принять его сразу на 2-й курс».

По окончании училища пензенец возглавил Императорские театры. Всеволод Эмильевич отошел от традиционных, классических форм спектакля и большое внимание уделял динамике и необычному реквизиту.

Наиболее шокирующей и последней в его жизни оказалась постановка «Окно в деревню», где на глазах у ошарашенной публики через всю сцену прошла девушка, изнасилованная взводом красноармейцев. На выходе из театра Сталин злобно пробурчал: «Кривляка Мейерхольд». Вскоре режиссера расстреляли.

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