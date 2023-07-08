История Пензы: В здании костела на Володарского мог располагаться склеп

08.07.2023 | 07:23

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи в нашем городе проживало множество поляков. Имелась даже отдельная община, а на улице Лекарской (ныне Володарского) в 32-м строении размещался костел.

Проект нового молитвенного дома для католиков местная община разрабатывала несколько лет. Их выбор остановился на большой и просторной усадьбе госпожи Сабуровой. Чертежи были представлены в губернское правление и Министерство внутренних дел, чиновники идею одобрили, но внезапно проект забраковало Российское католическое общество, которое заявило, что особняк Сабуровой является слишком темным для костела.

В итоге поляки оказались вынуждены нанимать за большие деньги профессионального архитектора. За работу взялся Андрей Федотов. Он построил на месте дома широкий храм, выполненный в необычных готических мотивах. По бокам высоко в небо вздымались массивные башенки с крестами. Без сомнений, это было одно из самых красивых пензенских зданий начала XX века.

Первая церковная служба здесь прошла 8 сентября 1906 года. Для многих поляков костел стал единственным напоминанием об их далекой малой родине.

По некоторым слухам, в подвале костела размещался склеп, где хоронили священнослужителей. Ходила байка, будто бы сотрудники НКВД решили его обследовать, спустились туда, а обратно вышли седыми. Что они там увидели, неизвестно.