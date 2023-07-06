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История

История Пензы: Чем знаменит пензенский Мясной пассаж

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Псевдорусский стиль зародился в архитектуре в середине 19 века, а ярким представителем этого уникального направления в Пензе является Мясной пассаж, на улице Московской, 85.

Вопрос о возведении в городе специализированной площадки для торговли власть начала рассматривать в 1895 году. Городская дума постановила выделить на строительство 25 тысяч рублей, но при подготовке проекта, оказалось, что этих денег недостаточно. Властям пришлось брать огромный займ в Госбанке. При этом только один подряд частной организации обошёлся в 3 300 рублей.

Забегая вперёд стоит сказать, что это того стоило. За проект взялся выдающийся архитектор тех лет Вениамин Семечкин. Он построил строгое здание в псевдорусском стиле, окружив его по углам высокими башенками. Издали пассаж напоминал грозную крепость, чем впечатлял не только пензенцев, но и гостей города.

Для своего времени торговый дом являлся передовым. В нем были электричество и водопровод, а в подвале находились просторные камеры хранения, где морозилось мясо. Пассаж оказался настолько востребованным и нужным в городской системе торговли, что продолжал действовать и в советское время. Его закрыли относительно недавно - в 1977 году.

Мясной пассаж перевели на новое специализированное здание на ул. Бакунина, а все камеры хранения были засыпаны. Позже тут размещалась детская спортивная школа.

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