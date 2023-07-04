История Пензы: Драматический театр возведен на месте скотного двора

04.07.2023 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Сегодня драмтеатр - это не только культурная достопримечательность нашего города, но и историческая. Нужно поблагодарить дореволюционную власть за его возведение, ведь раньше тут находился скотный двор, где резали на мясо всякую живность.

Неказистые домики, которые когда-то стояли на месте театра, - последнее, что видели в своей жизни хрюшки, куры и коровы. Их мясо после санэпидемэкспертизы отправляли в Пассаж на бывшей Базарной площади. В начале двадцатого века городская власть решила облагородить эту территорию. Тем более нашелся и повод - 50 лет с момента освобождения крестьян от крепостной зависимости.

Тут планировали соорудить Народный дом и присвоить ему имя Александра II. Но, как всегда, вмешался финансовый вопрос - властям пришлось занимать на строительство 100 тысяч рублей у купца Кузнецова.

Конкурс на проектирование здания выиграл столичный архитектор Алексей Яковлев. Зодчий решил отойти от строгих стилей и привнес в пензенскую архитектуру нотки модернизма. Так и появилось трехэтажное кирпичное здание с окошками и полукруглой надстройки над входом. Первое представление здесь состоялось в сентябре 1916 года. Зрителям показали пьесу Островского «Бедность не порок».

За прошедшие 100 с лишним лет здание неоднократно перестраивали - от первоначального облика сегодня не осталось и следа. Да и сам драмтеатр уже давно носит имя наркома просвещения Луначарского, немногие вспомнят, что он был назван в честь Александра II.