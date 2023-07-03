История Пензы: Здание на Московской, 78, стало штабом стиляг

03.07.2023 | 10:03

Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Наверное, самой яркой молодежной субкультурой в СССР были стиляги. Столичные веяния моды не обошли стороной и Пензу. Здесь «штабом» стиляг было кафе «Солнце» на Московской, 78.

Заведение считалось самым презентабельным в Пензе и было под стать московским ресторанам. Около сцены декораторы соорудили из цветного стекла нечто вроде фонтана, а на стене выложили символ кафе из дорогого хрусталя - огромное солнце с расходящимися лучами.

Это был первый ресторан в городе, где играли джаз, а кроме того, там стояли автоматы с газировкой - по тем временам настоящая диковинка. Именно здесь и «зажигали» пензенские стиляги. Кстати, сами они называли себя «штатниками», прозрачно намекая на подражание культуре Соединенных Штатов Америки.

Тогда многие искренне верили, что на Западе люди ходят в зауженных брюках, широких пиджаках и ботинках на толстой подошве. Стиляги старались соответствовать обманчивому образу как могли. Однако в то время в Пензе было тяжело с одеждой.

Порой рубашки перешивали из цветастых женских платьев, галстуки-«селедки» кроили вручную, а подошвы крепили с помощью манной каши и самодельного клея. Ну и, конечно, неизменным атрибутом быта оставались танцы «на костях», когда пластинки делали из рентгеновских снимков.

Сами того не подозревая, мы до сих пор пользуемся сленгом стиляг. Слово «чувак», например, расшифровывается как «человек, уважающий высокую американскую культуру».