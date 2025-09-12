Сетевое издание|18+|Воскресенье|14 сен 2025|09:58
В стране и мире

Врач оценила вероятность развития аппендицита из-за семечек

Употребление семечек не может вызвать аппендицит, заявила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен. В беседе с NEWS.ru она оценила вероятность воспаления аппендикса из-за такой пищи.

Сластен назвала главным мифом утверждение, что аппендицит может появиться из-за большого количества съеденных семечек. На самом деле, по ее словам, ядра подсолнечника очень малы и перевариваются, не достигнув кишечника.

Однако она посоветовала не съедать слишком много семечек за раз, так как это может спровоцировать вздутие живота, тошноту, жидкий стул или запор.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что запоры, а не семечки, способны повлиять на развитие аппендицита. По ее словам, это происходит, если в кишечнике образуются копролиты, которые закупоривают просвет аппендикса и вызывают воспаление.

Ранее диетолог Ванесса Баад призвала начинать день со стакана теплой воды. По ее словам, жидкость помогает кишечнику правильно работать, а также поддерживает активность лимфатической системы.

Источник — lenta.ru
