Россиянам рассказали о начале супергрибного сезона

25.07.2025 | 16:05

Супергрибной сезон не зависит от времени года, ему нужны особые погодные условия. О них рассказал миколог Максим Дьяков, пишет aif.ru.

«Как только температура будет примерно плюс 18-24 градуса, влажная подстилка, они пойдут», - заверил специалист.

Дьяков добавил, что недавно грибы в лесах уже начали появляться, но жаркая погода помешала их росту.

Миколог также напомнил об опасности приобретать грибы у частных продавцов. Дело в том, что эти организмы способны впитывать в себя тяжелые металлы - нет гарантий, что они были собраны в безопасных местах.

По той же причине россиян ранее призвали никогда не есть грибы, которые выросли на дачном участке. Так, если для борьбы с сорняками на участке используются гербициды, инсектициды и фунгициды, то грибы превратятся в яд и станут несъедобными.