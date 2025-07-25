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Россиянам рассказали о начале супергрибного сезона

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Супергрибной сезон не зависит от времени года, ему нужны особые погодные условия. О них рассказал миколог Максим Дьяков, пишет aif.ru.

«Как только температура будет примерно плюс 18-24 градуса, влажная подстилка, они пойдут», - заверил специалист.

Дьяков добавил, что недавно грибы в лесах уже начали появляться, но жаркая погода помешала их росту.

Миколог также напомнил об опасности приобретать грибы у частных продавцов. Дело в том, что эти организмы способны впитывать в себя тяжелые металлы - нет гарантий, что они были собраны в безопасных местах.

По той же причине россиян ранее призвали никогда не есть грибы, которые выросли на дачном участке. Так, если для борьбы с сорняками на участке используются гербициды, инсектициды и фунгициды, то грибы превратятся в яд и станут несъедобными.

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Источник — lenta.ru
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